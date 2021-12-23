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إكسبو دبي: جناح إيطاليا يستقبل أكثر من 620 ألف زائر
    (أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - استقبل جناح إيطاليا، في إكسبو 2020 دبي، أكثر من 620 زائر، حتى الآن، وفق ما أعلن باولو جليسنتي، المنسق لمشاركة إيطاليا في هذا المعرض الدولي.

    وقال جليسنتي، خلال مشاركته في فاعلية مؤخرا نظمتها كوستا كرويزيس، الراعي الذهبي لجناح إيطاليا، "نحن راضون"، مضيفا، "جناح إيطاليا أصبح نقطة مرجعية، ومكان للاستماع على المستوى الدولي بأكثر من 500 فاعلية خلال هذه الأشهر الستة".

    وبين جليسنتي أن الجناح، الذي يضم نسخة طبق الأصل من تمثال دأود، لمايكل أنجلو، قد جذب أيضا أكثر من 6 مليون زائر افتراضي عبر الانترنت.

    وافتتح إكسبو دبي أبوابه في 1 أكتوبر، وسوف ينتهي في 31 مارس المقبل. (أنسامد).

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