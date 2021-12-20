كوفيد: سباق مع الزمن ، إيطاليا تقترب من المنطقة البرتقالية

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - طالبت وزارة الصحة الايطالية .



"الأقاليم بتعزيز التدابير الاحترازية لمواجهة المرحلة الوبائية الحادة"الخاصة بكوفيد حيث تم حظر الحفلات الداخلية ، من التخرج إلى أعياد الميلاد قالت النشرة ان إيطاليا تقترب من المنطقة البرتقالية: واكد غويدو راسي ، المستشار العلمي في فيجليولو مقتنع علي الزيادة المستمرة في إشغال مراكز المستشفيات.



ناشدت وزارة الصحة أطباء التخدير:" زيادة بنسبة 70٪ في عدد الوظائف المكثفة ، وإغلاق صارم على الغير مُلقحين ".



هذا و يقد رئيس الوزراء ماريودراجي اجتماعا لغرفة التحكم في اليوم الثالث والعشرين. كما أنه سيعمل أيضًا على" تقرير ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الاضافية حيث ان هناك التزام بأقنعة خارجية واجراء المسحة في حالة حضور المؤتمرات ا الذهاب الي صالات الديسكو. أ وقد حذر راسي من اوميكرون وقال انه رغم ان الوضع تحت السيطرةإلى حد ما ، لكن اوميكرون شديد الخطود.. يمكن أن يحصد الكثير من الارواح تمامًا." و من جانبه قال وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانزا 03.1"من المؤكد أن هناك وضعًا صعبًا على المستويين الإيطالي والأوروبي وأن الأرقام تتزايد وهذا النمو يهدد بوضع الهياكل الصحية في أزمة.



سنقيم مدى كفاية الإجراءات من خلال التفكير مع علمائنا".



واضاف "يجب أن نحافظ على مستوى الاهتمام عاليا جدا ونطلب من المواطنين بذل جهد إضافي في احترام الإجراءات ، من الأقنعة إلى تجنب التجمعات. .. نحن بحاجة إلى جهود الجميع". وأضاف سبيرانزا "نطلب جهدًا في التطعيمات ، وجدد في النهاية للحجز للجرعة الثالثة". (أنسامد).



