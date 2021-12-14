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مجلس الوزراء الايطالي يجتمع اليوم للنظرفي تمديد حالة الطوارئ
    (أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - يجتمع مجلس الوزراء الايطالي اليوم لاتخاذ قرار فيما يتعلق بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 مارس.

    طالب رئيس الوزراء ماريو دراجي بالتسريع لإعطاء إشارة واضحة حول الأولويات المتعلقة بحالة الوباء.

    قال سكرتير الحزب الديمقراطي ، إنريكو ليتا في الواقع ، فإن الضغط من أجل التمديد يتزايد: "أعتقد أن الوقت قد حان" ، من جانبه اعلن زعيم M5s ، جوزيبي كونتي ، انه على نفس الخط أيضًا: "من الواضح أنه فيما يتعلق بالمنحنى الوبائي والمتغير الذي يبدو معديًا جدًا ، يبدو أنه من الضروري الوصول إلى تمديد الطوارئ".

    بيد ان زعيم العصبة ماتيو سالفيني ابدي حذرًا فيما يتعلق بالطوارئ: "نحن ننتظر البيانات ، نحن في 13 ديسمبر وننتظر مناقشتها مع رؤساء البلديات والمحافظين". (أنسامد).

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