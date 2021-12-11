إرتفاع معدل الإصابة الأسبوعي لحالات COVID-19 في كل إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - قال المعهد العالي للصحة (ISS) يوم الجمعة إن معدل الإصابة الأسبوعي لحالات COVID-19 في جميع أنحاء إيطاليا ارتفع مرة أخرى بينما انخفض الرقم الأسبوعي لقابلية الانتقال Rt بشكل طفيف.



واضاف المعهد إن معدل الإصابة بـ COVID على المستوى الوطني ارتفع إلى 176 لكل 100،000 نسمة في الأسبوع من 3 إلى 9 ديسمبر مقارنة بـ 155 لكل 100،000 في الأسبوع السابق ، من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.



ارتفع معدل الإشغال في وحدات العناية المركزة من 7.3٪ إلى 8.5٪ في جميع أنحاء إيطاليا بينما ارتفع معدل الإشغال في الأجنحة العامة من 9.1٪ إلى 10.6٪. وانخفض رقم Rt الذي يقيس الإرسال قليلا إلى 1.18.



تجاوزت سبع مناطق إيطالية عتبة إشغال وحدة العناية المركزة البالغة 10٪ ، وأربع مناطق في حالة تأهب لإشغال الجناح العام.



احتلت مقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي المرتبة الأولى في حالات الإصابة بـ COVID-19 هذا الأسبوع مع 556.1 حالة لكل 100.000 نسمة. (أنسامد).



