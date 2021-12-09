إيطاليا:الكشف عن 11 حالة إصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا
ليبيا: كوبيش يحذر الليبيين من خطورة العزوف عن الانتخابات
اتفاقية للإمارات واليونسكو لإنشاء مركز دولي لبناء القدرات
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
جمعية "ألترمينتي" تنظم معرض"ألتر باي" في ميلانو بحضور حرفيين
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي