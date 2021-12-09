إيطاليا:الكشف عن 11 حالة إصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - أوضح رئيس المعهد العالي للصحة، سيلفيو بروسافيرو، أنه تم الكشف عن 11 حالة إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، فيما تزال هناك حالات مشتبهة مصابة بالفيروس.



وبين المسؤول أن المناطق التي تم العثور فيها على حالات جديدة من متحور أوميكرون، هي كالابريا وكامبانيا وسردينيا وفينيتو، بالإضافة إلى مقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي.



وأشار بروسافيرو إلى أن هناك متابعة للأشخاص الذين قاموا بزيارة جنوب إفريقيا وهؤلاء الذين كانوا على اتصال وثيق بهم. (أنسامد).



