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ايطاليا-كوفيد: لومبارديا 9 وفيات و 2783 إيجابية بمعدل 1.9٪
    (أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - اعلنت وزارة الصحة الايطالية في تقريرها عن منطقة لومبارديا عن 9 وفيات و 2783 إيجابية بمعدل 1.9٪ تجاوز عدد حالات الاستشفاء بالجناح الألف ، وفي ميلانو 969 حالة وتؤكد التقارير انه تم إجراء 142،469 مسحة ، بلغ عدد موجات فيروس كورونا الجديدة المسجلة في لومبارديا 2783 حالة ايجابية ، مع انخفاض النسبة إلى 1.9٪ (أمس 2.2٪).

    وقد تم إدخال 134 مريضا في العناية المركزة ، بزيادة 9 عن أمس ، في حين أن عدد المرضى في المستشفيات الأخرى يتجاوز ألف 1.041 (+55) بينما هناك 9 وفيات ، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الوباء إلى 34479.

    وسجلت في ميلانو 969 إصابة جديدة ، منها 353 في المدينة. في بيرغامو 140 ؛ في بريشيا 325 ، في كومو 166 ، في كريمونا 82 ، في ليكو 67 ، في لودي 60 ، في مانتوفا 159 ، في مونزا 259 ، في بافيا 118 وفي سوندريو 16. (أنسامد).

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