الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 يشارك فرحة الإفراج عن زكي
ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة في بعثة الأمم المتحدة للدعم
سيف بن زايد يزور جناح الفاتيكان في " إكسبو 2020 دبي"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما ، إفتتاح الحديقة الحيوية المبتكرة على سطح الفاو
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي