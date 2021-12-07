الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 يشارك فرحة الإفراج عن زكي

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - شارك الجناح الإيطالي في إكسبو دبي 2020 فرحة الإفراج عن الطالب المصري بجامعة بولونيا باتريك زكي من خلال عرض اسمه #PATRICKZAKY.



قالت مصادر قانونية في مصر إنه من المقرر إطلاق سراح زكي (30 عاما) بعد 22 شهرا من الاعتقال لكن لم تتم تبرئته بعد. (أنسامد).



