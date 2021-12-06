ايطاليا:اجراءات التحقق من التصريح الاخضر حتي 15 يناير

ذذ (أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - بدأت اليوم في ايطاليا حملات تشديد الرقابة علي التصريح الاخضر حيث تتحقق الشرطة الإيطالية من خلال المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة الذي يؤكد أن الأشخاص قد تلقوا لقاح Covid-19 من خلال التاكد من حمل المواطنون للتصريح سواء المطعمين بشكل كامل واولئك الذين حصلوا علي الجرعة التنشيطية ..في محطة مترو لانزا في ميلانو وستستمر الاجراءات حتي 15 يناير القادم تم تسجيل رقم قياسي جديد من التصاريح الخضراء التي تم وضعها علي اجهزة الحاسوب ، بالضبط 1،310،001 من الذين تناولوا الجرعات "الأساسية" و "المعززة" ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



تدخل التدابير المتعلقة بالشهادة الخضراء "المعززة" (التي يمكن الحصول عليها بالتطعيم أو الشفاء فقط) حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم وحتى 15 يناير.



التنزيلات عبارة عن تطعيمات بشكل أساسي: على وجه الخصوص ، وفقًا لما يظهر من بيانات الموقع الحكومي ، تم تنزيل 968،069 بطاقة خضراء أمس للتطعيم ، و 336،563 شهادة لإجراء سدادة و 5،369 شهادة للتعافي من كوفيد. (أنسامد).



