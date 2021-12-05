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البابا فرنسيس : البحر المتوسط يتحول إلى بحر ميت
    (أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - دعا البابا فرنسيس اليوم / الأحد / إلى وضع حد لما وصفه "غرق الحضارة"، وذلك في خطاب في مخيّم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

    وأضاف : دعونا لا ندع بحرنا يتحوّل إلى بحر ميت كئيب، ولا ندع مكان اللقاء هذا يصبح مسرحًا للمواجهات! دعونا لا نسمح لبحر الذكريات هذا يتحوّل إلى بحر النسيان. من فضلكم، لنوقف غرق الحضارة هذا".

    وتابع البابا فرنسيس : لقد أصبح البحر الأبيض المتوسط;;، الذي وحد منذ آلاف السنين شعوبًا مختلفة وأراض بعيدة، مقبرة باردة بدون شواهد قبور، مضيفا أن هذا الحوض الكبير من المياه، مهد العديد من الحضارات، يبدو الآن وكأنه مرآة للموت. (أنسامد).

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