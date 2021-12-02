منظمة التعاون والتنمية تتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي بـ 6.3%

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجماي للاقتصاد الإيطالي سيرتفع هذا العام الجاري بـ 6.3%، موضحة أن هذا النمو الكبير سيرافقه معدلات آخرى من النمو خلال العامين المقبلين..



وأوضحت المنظمة في تقديراتها الاقتصادية الأخيرة، "من المتوقع أن يتراجع هذا الانتعاش القوي في 2021، تدريجيا في 2022 و2023، بنمو 4.6% و2.6%".



وسجلت إيطاليا العام الماضي نموا سلبيا قدره 8.9% جراء جائحة كورونا التي ضربت إيطاليا بقوة.



وأوضحت المنظمة أنه من المتوقع أن يستفيد الانتعاش من السياسة المالية الداعمة، من بينها الاستثمار الممول من خلال أموال الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي، والتطبببيع التدريجي لنشاط الخدمات"، موضحة أن النمو التدريجي في قطاع التوظيف من المفترض أن يدعم نموا ثابتا للاستهلاك.



وبشأن الزيادة الأخيرة في التضخم التي سجلتها إيطاليا، أوضحت المنظمة أنه من المتوقع أن تنخفض هذه الزيادة في التضخم، لكنها من المتوقع ان يرتفع التضخم الأساسي مع انخفاض الطاقة الفائضة وزيادة القوة الشرائية. (أنسامد).



