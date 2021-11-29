إيطاليا:رؤساء البلديات يدعون الحكومة إلى جعل الأقنعة إلزامية

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - طالبت الرابطة الإيطالية لمجالس
المدن والبلدات ، ANCI ، يوم الإثنين ، الحكومة المركزية إلى
إلزامها بارتداء أقنعة الوجه في الهواء الطلق لمنع عدوى COVID-19
خلال فترة عيد الميلاد.
وقال رئيس ANCI وعمدة باري أنطونيو ديكارو: "لقد طلب رؤساء
البلديات من الحكومة النظر فيما إذا كان من المناسب جعل استخدام
الأقنعة إلزاميا في جميع أنحاء البلاد من 6 ديسمبر إلى 15 يناير".
وأضاف "هذه هي أيام الكريسماس عندما تكون هناك فرصة أكبر لتكوين
حشود في مدننا بسبب تسوق الناس ورغبتهم في أن يكونوا معا . إذا
كانت هناك قاعدة وطنية ، فستكون هناك فائدة كبيرة حيث سنقوم بإعطاء
إشارة واحدة إلى البلد كله ". (أنسامد).