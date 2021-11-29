إيطاليا:رؤساء البلديات يدعون الحكومة إلى جعل الأقنعة إلزامية

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - طالبت الرابطة الإيطالية لمجالس المدن والبلدات ، ANCI ، يوم الإثنين ، الحكومة المركزية إلى إلزامها بارتداء أقنعة الوجه في الهواء الطلق لمنع عدوى COVID-19 خلال فترة عيد الميلاد.



وقال رئيس ANCI وعمدة باري أنطونيو ديكارو: "لقد طلب رؤساء البلديات من الحكومة النظر فيما إذا كان من المناسب جعل استخدام الأقنعة إلزاميا في جميع أنحاء البلاد من 6 ديسمبر إلى 15 يناير".



وأضاف "هذه هي أيام الكريسماس عندما تكون هناك فرصة أكبر لتكوين حشود في مدننا بسبب تسوق الناس ورغبتهم في أن يكونوا معا . إذا كانت هناك قاعدة وطنية ، فستكون هناك فائدة كبيرة حيث سنقوم بإعطاء إشارة واحدة إلى البلد كله ". (أنسامد).



