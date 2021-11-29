ايطاليا-كوفيد: كوفيد: 12877 إصابة ، 90 وفاة

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - طالب ا لخبراء رينو رابيولي، وعالم الفيروسات كارلو بيرنو وعالم المناعة البرتو مانتوفاني بضرورة الاستمرار في استخدام اللقاح و التلقيح بالجرعة الثالثة.



قال مانتوفاني: "الدرس المستفاد من صيغة omicron هو أنه يتعين علينا تطعيم أنفسنا وتطعيم الأطفال وتطعيم العالم. طالما انتشر الفيروس حتي يصبح الوضع تحت السيطرة".



يتفق الخبراء جميعًا على فعالية اختيار اللقاح والجرعة الثالثة ، أيضًا وقبل كل شيء في هذه المرحلة ، لتثبيت استجابة الجهاز المناعي.



وفي الوقت نفسه ، فإن نتائج اختبار كوفيد التي تم تحديدها خلال الـ 24 ساعة الماضية هي 12877 ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة مقارنة بالامس حيث كانت 13686. من ناحية أخرى ، هناك 90 حالة وفاة تم تسجيلها في يوم واحد (لم يحدث ذلك كثيرًا منذ يونيو) ، وهي زيادة مقارنة بالأمس ، عندما كان هناك 51 ضحية. بالأمس ، زادت سجلات الجرعات الثالثة ، أكثر من 270 ألفًا وحتى الجرعات الأولى: لعدة أيام كان الرقم بين 15 و 18 ألف جرعة أولى ، وبالأمس كانت 25 ألفا.



في الأسبوع الماضي ، حدثت زيادة في الإصابة في جميع الفئات العمرية ولا سيما في السكان دون سن 12 عامًا ، وهو ما أكد الاتجاه الملحوظ في الأسبوع السابق ، حيث تم تشخيص 27 ٪ من إجمالي الحالات في السكان في سن المدرسة . (أنسامد).



