إيطاليا:تشكيل فريق عمل على متغير COVID الجديد

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - شكلت مستشفى سبالانزاني Spallanzani الأولي للأمراض المعدية في إيطاليا ، يوم الجمعة ، فريق عمل بشأن نوع جديد من فيروس COVID-19 الجديد ، الذي ورد أنه أكثر ضراوة ، والذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.



وقالت إنها اتصلت من خلال وزارة الخارجية بالسفير الإيطالي باولو كوتشولي الذي يسهل الاتصال بسلطات مكافحة فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، مشيرة إنها ستجري قريبا مكالمة دولية مع خبراء من المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) لمناقشة البيانات والتدابير التي يجب اعتمادها.



واشار مدير المستشفي Spallanzani فرانشيسكو فايا إن فريق العمل "هو استجابة الفورية للقلق الذي ينشأ بين المواطنين فيما يتعلق بهذا المتحور ".



واستطرد "الإشارة التي نطلقها هي: احترس ، دعونا نلاحظ مسبقا ، دعنا ندرس ثم لنتحقق من الإجراء الذي يجب اتخاذه لمكافحة هذا المتحور الإضافي".



ومن جهته وكيل وزارة الصحة ، بييرباولو سيليري ، إن المتغير الجديد لا يوجد في إيطاليا بعد ، لكن يجب أن تكون السلطات في حالة تأهب بشأنه.



تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة أوروبية بفيروس "نو" الجمعة: شابة بلجيكية ظهرت عليها الأعراض بعد 11 يوما من سفرها إلى مصر قادمة من تركيا.



الأشخاص الذين كانوا في سبع دول أفريقية في آخر 14 يوما منعوا يوم الجمعة من دخول إيطاليا.



قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) يوم الجمعة أن متغير نو قد يكون له معدل انتقال مرتفع للغاية ويضعف اللقاحات ولكنه لا يسبب إصابات أكثر خطورة.



قالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان من الممكن تعديل اللقاحات أو العثور على لقاحات جديدة ضد متغير نو. (أنسامد).



