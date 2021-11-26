إيطاليا وفرنسا توقعان معاهدة لتعزيز التعاون الثنائي

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - وقع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم / الجمعة / على معاهدة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة روما (قصر كويرينالي)، بحضور رأس الدولة الإيطالية، سيرجو ماتاريلا، أطلق عليها اسم معاهدة كويرينالي.



تهدف المعاهدة إلى وضع التعاون الفرنسي الإيطالي على قدم المساواة مع التعاون الفرنسي الألماني، بالإضافة إلى تعزيز أوروبا "الموحدة وذات السيادة".



تحدث دراغي عن "لحظة تاريخية" في العلاقات بين إيطاليا وفرنسا، قائلاً إن مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي "حتمية".



وأضاف أن إيطاليا وفرنسا ستسعيان الآن لدفع وتسريع تكامل الاتحاد الأوروبي ، وفقا لمصادر في الاجتماع.



وأعلن دراغي أنه بموجب المعاهدة، سيشارك وزير إيطالي مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الفرنسية والعكس صحيح. (أنسامد).



