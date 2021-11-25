دي مايو يعلن إطلاق تحدي "إكسبو روما 2030" من إكسبو دبي

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال زيارته إلى إكسبو دبي، أمس الأربعاء، إطلاق التحدي لتنظيم إكسبو روما في 2030 القادم.



وأوضح دي مايو، "من هنا، من إكسبو دبي، نطلق التحدي من أجل إكسبو روما 2030"، مضبفا، "لدينا خطوة للأمام، إيطاليا لديها الكثير لتقوله، نظهره من خلال جناح إيطاليا في دبي، بالإمارات، وسوف نقوم به أيضا مع ترشح العاصمة روما من أجل إكسبو 2030".



وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، "الجناح الإيطالي في المرتبة الخامسة من حيث عدد الزوار، من أصل 192 دولة، لدق وصلنا إلى 500 ألف زائر، وتخطينا رقم الخمسة مليون، فيما يتعلق بالزيارات الافتراضية والشخصية، هذا مهم جدا، لأنه، وبفضل الاستثمارات التي قمنا بها في جناح إيطاليا في دبي، فقد قمنا بتسجيل رقم قياسي في الصادرات للمنتجات المصنوعة في إيطاليا، حول العالم".



واستطرد الوزير،" أنه رقم قياسي تم تسجيله في الشهور الأولى من عام 2021، وأنا متأكد أننا سنستمر في التقدم حتى نهاية العام، لجلب المنتجات الجيدة المصنوعة في إيطاليا إلى أنحاء العالم". (أنسامد).



