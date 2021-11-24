ايطاليا: اجراءات احترازية لتجنب الاغلاق في اعياد الميلاد

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - يجتمع مجلس الوزراء الايطالي خلال الساعات القليلة المقبلة لاصدار المرسوم بتدابير للضغط لاحتواء الموجة الرابعة من فيروس كوفيد لتجنب الإغلاق الجديد ، والذي من شأنه مع عيد الميلاد على البوابات أن يعيق الانتعاش الاقتصادي لإيطاليا ويوجه ضربة قاتلة إلى السياحة الشتوية ، ووتجنيب نظام المستشفيات من العودة إلى المعاناة مع زيادة الحالات.



تدخل تؤكد بيانات الصحة الايطالية انه في 8 مناطق ، ترتفع النسبة المئوية للأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد في الأجنحة العادية وفي 6 مناطق تزداد في العناية المركزة ، مع فريولي فينزيا جوليا ، بمعدل 317 كل 100 ألف من السكان ، 15٪ إنعاش و 17٪ استشفاء ، تجاوزوا جميع المعايير التي تسبب المنطقة الصفراء.



من جانبه قرر رئيس الوزراء ماريو دراجي اتباع النموذج الألماني من 2G ، أي المسار المزدوج للشهادة الخضراء: سوبر الممر الأخضر للأشخاص الملقحين والمعالجين ، والذين سيكونون قادرين على الوصول إلى المطاعم ودور السينما والمسارح وأحواض السباحة والصالات الرياضية والملاعب ، وشهادة اخري لأولئك الذين اختاروا عدم التطعيم والتي تسمح لهم فقط بدخول أماكن العمل والخدمات الأساسية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات ، وكذلك القطارات والطائرات. (أنسامد).



