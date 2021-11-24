ايطاليا: اجراءات احترازية لتجنب الاغلاق في اعياد الميلاد

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - يجتمع مجلس الوزراء الايطالي
خلال الساعات القليلة المقبلة لاصدار المرسوم بتدابير للضغط
لاحتواء الموجة الرابعة من فيروس كوفيد لتجنب الإغلاق الجديد ،
والذي من شأنه مع عيد الميلاد على البوابات أن يعيق الانتعاش
الاقتصادي لإيطاليا ويوجه ضربة قاتلة إلى السياحة الشتوية ،
ووتجنيب نظام المستشفيات من العودة إلى المعاناة مع زيادة الحالات.
تدخل تؤكد بيانات الصحة الايطالية انه في 8 مناطق ، ترتفع النسبة
المئوية للأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد في الأجنحة العادية وفي 6
مناطق تزداد في العناية المركزة ، مع فريولي فينزيا جوليا ، بمعدل
317 كل 100 ألف من السكان ، 15٪ إنعاش و 17٪ استشفاء ، تجاوزوا
جميع المعايير التي تسبب المنطقة الصفراء.
من جانبه قرر رئيس الوزراء ماريو دراجي اتباع النموذج الألماني من
2G ، أي المسار المزدوج للشهادة الخضراء: سوبر الممر الأخضر
للأشخاص الملقحين والمعالجين ، والذين سيكونون قادرين على الوصول
إلى المطاعم ودور السينما والمسارح وأحواض السباحة والصالات
الرياضية والملاعب ، وشهادة اخري لأولئك الذين اختاروا عدم التطعيم
والتي تسمح لهم فقط بدخول أماكن العمل والخدمات الأساسية مثل محلات
السوبر ماركت والصيدليات ، وكذلك القطارات والطائرات. (أنسامد).