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ايطاليا - كوفيد: 6،404 حالة جديدة 70 وفاة بنسبة 2.3٪ إيجاب
    (أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - اعلنت السلطات الصحية الايطالية عن اكتشاف 6،404 حالة إيجابيًة لـ Covid خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مقارنة بلأمس حيث كانوا 9،709.

    وفقًا لبيانات وزارة الصحة هناك 70 حالة وفاة في يوم واحد.

    تم اجراء 267570 مسحة جزيئية ومستضدية لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة... بالأمس كان هناك 487109. وبلغ معدل الإيجابية 2.3٪ بارتفاع طفيف عن 2٪ أمس.

    من ناحية أخرى ، يوجد 549 مريضًا في العناية المركزة في إيطاليا ، بزيادة 29 مريضًا عن أمس ..كما بلغ عدد حالات الدخول اليومية هي 54. عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى وتظهر عليهم الأعراض في العنابر العادية هو 4507 ، أي بزيادة 162 عن أمس.

    كما بدأ إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ Covid لمن هم فوق الأربعينيات رسميًا اليوم في إيطاليا. (أنسامد).

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