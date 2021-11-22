جيوفانيني: خطة جديدة للسلامة على الطرق

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - قال وزير البنى التحتية المستدامة والتنقل إنريكو جيوفانيني انه طلب "التزاما غير عادي من هياكلنا بوضع خطة السلامة على الطرق الجديدة.



واضاف بمناسبة" اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا الطرق " ان الهدف الاساسي المراد تحقيقه هو الوصول الي صفر حوادث علي الطرق الايطالية .



و اشار الي إن "اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الطرق" الذي يتم الاحتفال به اليوم هو لحظة ذكرى وتأمل يتم تخصيصها كل عام ، في يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر ، لضحايا حوادث الطرق وعائلاتهم ، والتي أعلن عنها لأول مرة من قبل 'الأمم المتحدة (منظمة الأمم المتحدة) في عام 2005. وسيصادف نفس اليوم أيضًا "اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا الطرق" ، الذي أنشئ في عام 2017.



واشار "تعد السلامة على الطرق إحدى القضايا الحاسمة الرئيسية التي يتعين على الدول الأوروبية مواجهتها ، والتزام الجميع هو القضاء على عدد الوفيات على الطرق بحلول عام 2050 ، وكذلك تقليل عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50٪ في عام 2030. (أنسامد).



