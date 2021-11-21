مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم الأحد.



وأشادت - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.



كما أعربت عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني. (أنسامد).



