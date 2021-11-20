ماتاريلا:إيطاليا يجب أن تكسب المعركة ضد "مناهضي العلم"

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - قال الرئيس سيرجيو ماتاريلا في كلمة أمام جمعية أبحاث السرطان الإيطالية (AIRC) يوم أمس الجمعة إن إيطاليا يجب أن تكسب المعركة ضد "مناهضي العلم" بما في ذلك مناهضي التطعيمات.



وأضاف "اللقاحات كانت أعظم دفاع لنا ، وأنقذت الأرواح ومكنت من إعادة الفتح ، والأمر يعود إلى البحث إذا كانوا قد فعلوا ذلك ،" وأشار خلال حدث "أيام البحث" الذي نظمته AIRC، أن "العلم مدعو للتدخل مرة أخرى ، لقد أدى الوباء إلى عواقب وخيمة في مكافحة السرطان. يجب أن نشن حربا على مناهضة العلم لأن هناك نوى تنشر مناهضة العلم: إنه تحد للحداثة ، ويجب معالجته وكسبه واستمرار المسار الفاضل يعتمد عليه".



وقال ماتاريلا أيضا إن "كوفيد لا يزال ينذر بالخطر ، وواجب المسؤولية لم ينته بعد". إن مستقبلنا يعتمد على تنفيذ خطة التعافي والصمود الوطنية (NRRP) التي يمولها الاتحاد الأوروبي بعد COVID.



(أنسامد).



