دي مايو : ارتفاع الصادرات الإيطالية في الأشهر التسعة الأولى

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إن الصادرات الإيطالية ارتفعت في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 بأكثر من 20% لتسجل قيمة مطلقة تقارب 377 مليار يورو مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وسجلت رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما سجلت رقما قياسيا بنحو 356 مليار في نفس الفترة من عام 2019 .



وأضاف لويجي دي مايو خلال المنتدى الدولي للزراعة والأغذية، الذي ينظمه الاتحاد الوطنى للمزارعين (كولديريتى) : في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، زادت صادراتنا في قطاع الأغذية الزراعية بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، لتصل إلى قرابة 21 مليار يورو. (أنسامد).



