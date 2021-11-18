إيطاليا: ارتفاع العدوى بكورونا بـ 32% خلال الـ7 أيام الماضية

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - ارتفعت الحالات الجديدة المصابة بكورونا في إيطاليا، خلال الـ 7 أيام الماضية بـ 32% بالمقارنة بالأسبوع الأسبق، وفق بيانات مؤسسة جيمبي التي تراقب الوضع الوبائي في إيطاليا.



وبينت المؤسسة أن نسبة الحالات التي تلقت العلاج في المستشفى قد ارتفعت بنسبة 15% خلال الفترة بين 10 و16 نوفمبر، بينما ارتفعت الحالات التي دخلت العناية المركزة جراء الإصابة بكورونا بنسبة 14%.



كما كشفت البيانات أنه في 7 أقاليم، كان هناك أكثر من 150 حالة إصابة جديدة بكورونا لكل 100 ألف مواطن.



وتشير البيانات إلى أنه للأسبوع الرابع على التوالي يتم رصد حالات زيادة للإصابة بكورونا، كما تكشف أن عدد الأصابات قد تضاعف 3 مرات خلال شهر في الفترة بين 15 أكتوبر وحتى 16 نوفمبر، من 2456 حالة في منتصف أكتوبر، إلى 7767 حالة في 16 نوفمبر. (أنسامد).



