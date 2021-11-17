ايطاليا-كوفيد ، 7698 مصابا ، 74 وفاة.

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - اعلنت السلطات الصحية الايطالية
انه تم اكتشاف 7698 حالة إيجابيًة لـ Covid خلال الـ 24 ساعة
الماضية .
وفقًا لبيانات وزارة الصحة هناك 74 حالة وفاة في يوم واحد.
تشير البيانات الي انه تم إجراء 684710 مسحة جزيئية للفيروس
التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا ، وفقًا لبيانات وزارة
الصحة. بالأمس كان هناك 24825. وبلغ معدل الإيجابية 1.1٪ انخفاضا
من 2٪ أمس. م
ن ناحية أخرى ، يوجد 481 مريضًا في العناية المركزة في إيطاليا ،
بزيادة 6 عن أمس. عدد حالات الدخول اليومية 41. المرضى الذين
يعانون من الأعراض في الأجنحة العادية 3970 ، أو 162 أكثر من
الأمس.
تؤكد البيانات ان التطعيم ضد كوفيد في إيطاليا ، منذ بداية الحملة
وحتى نهاية يونيو ، قد جنب البلاد 12000 حالة وفاة ، مما سمح
باستئناف حوالي نصف الاتصالات الاجتماعية المسجلة في حقبة ما قبل
الوباء. بدون لقاحات كان هذا ممكنا لثلث فقط. يمكن تحقيق العودة
الكاملة إلى الحياة قبل الجائحة بأمان. (أنسامد).