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ماتاريلا: الاقتصاد يتعافي لكن العمل الجاد ضرورة
    (أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - يبدأ اليوم اجتماع مجلس الاتحاد الممثل للشركات الايطالية العاملة في قطاعات التجارة والسياحة و الخدمات لعام 2021.و تاتي الاجتماعات متزتمنة مع احتفال الاتحاد بالذكري الخمسين لانشائه.

    و تبدأ الاجتماعات بالكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا حيث يؤكد "يبدو أن اقتصادنا في انتعاش قوي بعد الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا ، وذلك أيضًا بفضل التوسع في استهلاك الأسر مما ساعد علي إعادة التشغيل الشركات الكبيرة والصغيرة التي قاومت الأوقات الصعبة للغاية ...ومازالت الحاجة للعمل بجد .

    ستدور الاجتماعات حول مستقبل المؤسسات السياحية و الاقتصادية والخدمات وسط التحديات الصحية والاقتصادية وضرورة التعافي (أنسامد).

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