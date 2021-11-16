ماتاريلا: الاقتصاد يتعافي لكن العمل الجاد ضرورة

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - يبدأ اليوم اجتماع مجلس الاتحاد
الممثل للشركات الايطالية العاملة في قطاعات التجارة والسياحة و
الخدمات لعام 2021.و تاتي الاجتماعات متزتمنة مع احتفال الاتحاد
بالذكري الخمسين لانشائه.
و تبدأ الاجتماعات بالكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية سيرجيو
ماتاريلا حيث يؤكد "يبدو أن اقتصادنا في انتعاش قوي بعد الأزمة
التي تسبب فيها وباء كورونا ، وذلك أيضًا بفضل التوسع في استهلاك
الأسر مما ساعد علي إعادة التشغيل الشركات الكبيرة والصغيرة التي
قاومت الأوقات الصعبة للغاية ...ومازالت الحاجة للعمل بجد .
ستدور الاجتماعات حول مستقبل المؤسسات السياحية و الاقتصادية
والخدمات وسط التحديات الصحية والاقتصادية وضرورة التعافي
(أنسامد).