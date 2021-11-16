ماتاريلا: الاقتصاد يتعافي لكن العمل الجاد ضرورة

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - يبدأ اليوم اجتماع مجلس الاتحاد الممثل للشركات الايطالية العاملة في قطاعات التجارة والسياحة و الخدمات لعام 2021.و تاتي الاجتماعات متزتمنة مع احتفال الاتحاد بالذكري الخمسين لانشائه.



و تبدأ الاجتماعات بالكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا حيث يؤكد "يبدو أن اقتصادنا في انتعاش قوي بعد الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا ، وذلك أيضًا بفضل التوسع في استهلاك الأسر مما ساعد علي إعادة التشغيل الشركات الكبيرة والصغيرة التي قاومت الأوقات الصعبة للغاية ...ومازالت الحاجة للعمل بجد .



ستدور الاجتماعات حول مستقبل المؤسسات السياحية و الاقتصادية والخدمات وسط التحديات الصحية والاقتصادية وضرورة التعافي (أنسامد).



