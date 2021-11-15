سبيرنزا: الاحتفال باعياد الميلاد يتوقف علي الحالة الوبائية

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - تجري الحكومة الايطالية في الوقت الحالي تقييما لإمكانية إدخال تدخلات تقييدية في بداية شهر ديسمبر ، مع توفر البيانات المحدثة حول منحنى العدوى واتجاهات العلاج في المستشفى.



قال وزير الصحة الايطالي روبيرتو سبيرانزا أن الوضع في إيطاليا تحت السيطرة في مازال مستمرا العناية المركزة والاستشفاء العادي بعيدان عن عتبات الإنذار. ولكن انتشار كوفيد .



اشار سبيرنزاالي ان الاحتفال باعياد الميلاد يتوقف علي الحالة الوبائيةخاصة و هناك مطالبات بفرض قيود علي الحركة اعتبارا من اول ديسمبر.



واضاف ان الرهان الحالي هو الإسراع بجرعات تطعيم ثالثة لوقف تقدم الموجة الرابعة التي تلحق أضرارًا أكبر بكثير في البلدان الأوروبية الأخرى من خلال حث النمسا ، على سبيل المثال ، على فرض حظر على غير الملقحين اعتبارًا من الغد.



قال خبير المناعة غويدو راسي إنه يؤيد اتخاذ تدابير أكثر صرامة ، مثل الطبيعة الإلزامية للقاح واستبعاد إمكانية الحصول على الممر الأخضر من خلال المسحة: "وبالتالي فإن 30٪ من الحالات لالايجابية تهرب من التطعيم .



يقترح خبير آخر ، والتر ريتشياردي ، مستشار وزير الصحة روبرتو سبيرانزا ، إزالة الشهادة الخضراء من أولئك الذين يرفضون جرعة التعزيز. (أنسامد).



