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دراغي: على الليبيين إبداء رأيهم في انتخابات حرة وشفافة
    (أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر هي الإرادة الواضحة للشعب الليبي، كما يتضح من تسجيل حوالي 3 ملايين ناخب.

    وأضاف دراغي خلال مؤتمر باريس حول ليبيا الجمعة : بعد سنوات من الصراع، يجب أن يكون الشعب الليبي قادرا على إبداء رأيه في انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية. (أنسامد).

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