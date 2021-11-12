دراغي: على الليبيين إبداء رأيهم في انتخابات حرة وشفافة

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر هي الإرادة الواضحة للشعب الليبي، كما يتضح من تسجيل حوالي 3 ملايين ناخب.



وأضاف دراغي خلال مؤتمر باريس حول ليبيا الجمعة : بعد سنوات من الصراع، يجب أن يكون الشعب الليبي قادرا على إبداء رأيه في انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية. (أنسامد).



