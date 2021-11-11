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إيطاليا: إنقاذ 400 مهاجر كانوا على قارب صيد في بوزالو
سادس عملية إنزال في لامبيدوزا
    (أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - بدأت عملية نقل حوالي 400 مهاجر من قارب صيد، الذي جنح عند مصب رصيف ليفانتي في ميناء بوزالو.

    وقد تم بالفعل نقل حوالي 50 مهاجرا منهم إلى الرصيف، بواسطة زوارق هيئة الميناء التي استخدمت بعد ذلك زورق ضخم للتعامل مع هذا العدد.

    وقال عمدة بوزالو، روبرتو أماتونا، إنه سيتم استضافة المهاجرين في صالة الألعاب الرياضية البلدية، حيث سيخضعون لفحوصات صحية لمكافحة كوفيد، قبل نقلهم إلى سفينة الحجر الصحي.

    ويعد هذا الإنزال هو السادس في لامبيدوزا، حيث وصل 80 مهاجرا مصريا وسوريا وإثيوبيا، بينهم 10 من القاصرين والنساء، وتم إنقاذهم بقوارب الدورية التابعة لخفر السواحل وجارديا دي فينانزا Guardia di Finanza.

    وارتفع عدد المهاجرين الموجودين في النقطة الساخنة التي تستقبل اللاجئين من 250 إلى 885 مهاجرا. (أنسامد).

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