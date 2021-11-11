إيطاليا: إنقاذ 400 مهاجر كانوا على قارب صيد في بوزالو
سادس عملية إنزال في لامبيدوزا
المنفي يرأس وفد ليبيا بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا
56% نموا في حجم التجارة الخارجية بين الإمارات وإيطاليا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إيطاليا .. + 6 ٪ في عام 2021
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات