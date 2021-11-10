ايطاليا-كوفيد: ذروة الإصابات والوفيات ، حملة لقمع المسيرات

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - لم تعد مواكب "لا ممر أخضر" التي
تحتل كل يوم سبت المراكز التاريخية للعديد من المدن ، وتغلق شوارع
التسوق ، أمرًا لا يمكن التسامح معه - هو الاعتقاد السائد في
الحكومة.
وجه المتظاهرون صرخة إنذار لرئيس غرفة التجارة كارلو سانجاللي"إنهم
يجعلوننا نخسر 30٪ من حجم المبيعات ، وهو أمر غير مقبول" .
وهكذا تعمل وزارة الداخلية على تعميم: وقف المظاهرات في أكثر
الأماكن حساسية للأنشطة التجارية وفي الأماكن المعرضة لخطر
الاضطرابات.
في الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 6032 حالة إيجابيًا جديدًة لـ
Covid و 68 حالة وفاة، وهي بيانات تؤكد تقدمًا في الأسابيع القليلة
الماضية مع المصابين مرة أخرى فوق عتبة 100 ألف بعد شهر ونصف.
هذا ويتواصل ارتفاع اعداد مرضى العناية المركزة : 421 (6 أكثر من
أمس) والذين يقيمون في المستشفيات العاديةوصلوا الي 3536 (+74).
وقد تم تسجيل ارتفاع الحالات الايجابية - بعد أسابيع من الاستقرار
- في النسبة المئوية لأماكن العناية المركزة المشغولة (من 4 إلى
5٪). يتجاوز فريولي فينيتسيا جوليا ومارش عتبة التنبيه البالغة 10٪
(تبلغ 11٪) ، وهو ما يمثل أحد معايير مرور منطقة في المنطقة
الصفراء. (أنسامد).