ايطاليا-كوفيد: ذروة الإصابات والوفيات ، حملة لقمع المسيرات

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - لم تعد مواكب "لا ممر أخضر" التي تحتل كل يوم سبت المراكز التاريخية للعديد من المدن ، وتغلق شوارع التسوق ، أمرًا لا يمكن التسامح معه - هو الاعتقاد السائد في الحكومة.



وجه المتظاهرون صرخة إنذار لرئيس غرفة التجارة كارلو سانجاللي"إنهم يجعلوننا نخسر 30٪ من حجم المبيعات ، وهو أمر غير مقبول" .



وهكذا تعمل وزارة الداخلية على تعميم: وقف المظاهرات في أكثر الأماكن حساسية للأنشطة التجارية وفي الأماكن المعرضة لخطر الاضطرابات.



في الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 6032 حالة إيجابيًا جديدًة لـ Covid و 68 حالة وفاة، وهي بيانات تؤكد تقدمًا في الأسابيع القليلة الماضية مع المصابين مرة أخرى فوق عتبة 100 ألف بعد شهر ونصف.



هذا ويتواصل ارتفاع اعداد مرضى العناية المركزة : 421 (6 أكثر من أمس) والذين يقيمون في المستشفيات العاديةوصلوا الي 3536 (+74).



وقد تم تسجيل ارتفاع الحالات الايجابية - بعد أسابيع من الاستقرار - في النسبة المئوية لأماكن العناية المركزة المشغولة (من 4 إلى 5٪). يتجاوز فريولي فينيتسيا جوليا ومارش عتبة التنبيه البالغة 10٪ (تبلغ 11٪) ، وهو ما يمثل أحد معايير مرور منطقة في المنطقة الصفراء. (أنسامد).



