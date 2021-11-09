إكسبو دبي: "Genius Italy" يعرض البراعة الإيطالية

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - كشفا وزير الصناعة جيانكارلو
جيورجيتي وأنطونيو باوليتي ، نائب رئيس غرف التجارة يونيون كاميري
Unioncamere - النقاب عن معرض "Genius Italy" الجديد في إكسبو دبي
الذي يُظهر البراعة الإيطالية.
وقال بيان إن "المعرض" هو بيان مفصل للتصميم الصناعي الإيطالي ،
قادر على أن يقدم ، مع أعمال براعة إيطالية ، رحلة عبر تطور وخصائص
المنتجات الأكثر إبداعا ، والتي توضح كيفية صنع وتحفيز و قيادة
الابتكار ".
واضاف "من الستينيات إلى عصرنا ، إنه في الواقع لا يعرض فقط
الأشياء التي أصبحت أيقونات تصميم عالمية وأثرت بعمق على الحياة
اليومية ، ولكن أيضا أحدث السلع وأكثرها ابتكارا ، وأحدث الأبحاث
التكنولوجية".
يأخذ المعرض الزائر في رحلة عبر خمسة مجالات: قابلة للتخيل ، قابلة
للتطبيق ، قابلة للربط ، قابلة للعيش ومتحركة.
عملت جمعية التصميم الصناعي الإيطالية ADI على المشروع مع
Unioncamere ووكالة التجارة الإيطالية (ITA). (أنسامد).