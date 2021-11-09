إكسبو دبي: "Genius Italy" يعرض البراعة الإيطالية

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - كشفا وزير الصناعة جيانكارلو جيورجيتي وأنطونيو باوليتي ، نائب رئيس غرف التجارة يونيون كاميري Unioncamere - النقاب عن معرض "Genius Italy" الجديد في إكسبو دبي الذي يُظهر البراعة الإيطالية.



وقال بيان إن "المعرض" هو بيان مفصل للتصميم الصناعي الإيطالي ، قادر على أن يقدم ، مع أعمال براعة إيطالية ، رحلة عبر تطور وخصائص المنتجات الأكثر إبداعا ، والتي توضح كيفية صنع وتحفيز و قيادة الابتكار ".



واضاف "من الستينيات إلى عصرنا ، إنه في الواقع لا يعرض فقط الأشياء التي أصبحت أيقونات تصميم عالمية وأثرت بعمق على الحياة اليومية ، ولكن أيضا أحدث السلع وأكثرها ابتكارا ، وأحدث الأبحاث التكنولوجية".



يأخذ المعرض الزائر في رحلة عبر خمسة مجالات: قابلة للتخيل ، قابلة للتطبيق ، قابلة للربط ، قابلة للعيش ومتحركة.



عملت جمعية التصميم الصناعي الإيطالية ADI على المشروع مع Unioncamere ووكالة التجارة الإيطالية (ITA). (أنسامد).



