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إكسبو دبي: "Genius Italy" يعرض البراعة الإيطالية
    (أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - كشفا وزير الصناعة جيانكارلو جيورجيتي وأنطونيو باوليتي ، نائب رئيس غرف التجارة يونيون كاميري Unioncamere - النقاب عن معرض "Genius Italy" الجديد في إكسبو دبي الذي يُظهر البراعة الإيطالية.

    وقال بيان إن "المعرض" هو بيان مفصل للتصميم الصناعي الإيطالي ، قادر على أن يقدم ، مع أعمال براعة إيطالية ، رحلة عبر تطور وخصائص المنتجات الأكثر إبداعا ، والتي توضح كيفية صنع وتحفيز و قيادة الابتكار ".

    واضاف "من الستينيات إلى عصرنا ، إنه في الواقع لا يعرض فقط الأشياء التي أصبحت أيقونات تصميم عالمية وأثرت بعمق على الحياة اليومية ، ولكن أيضا أحدث السلع وأكثرها ابتكارا ، وأحدث الأبحاث التكنولوجية".

    يأخذ المعرض الزائر في رحلة عبر خمسة مجالات: قابلة للتخيل ، قابلة للتطبيق ، قابلة للربط ، قابلة للعيش ومتحركة.

    عملت جمعية التصميم الصناعي الإيطالية ADI على المشروع مع Unioncamere ووكالة التجارة الإيطالية (ITA). (أنسامد).

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