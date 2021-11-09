ايطاليا-كوفيد: المنحنيات ترتفع نحو 100،000 حالة إيجابية.

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - في إيطاليا كما هو الحال في معظم
أنحاء أوروبا ، عادت جميع منحنيات وباء كوفيد -19 للارتفاع: زادت
الحالات الإيجابية ، وكذلك الوفيات والاستشفاء في وحدات العناية
المركزة والأجنحة العادية ، في حين يقترب العدد الإجمالي للحالات
الإيجابية من 100 ألف..
قالت وزيرة الشؤون الإقليمية ، مارياستيلا جيلميني إنه وضع معقد
يجبرنا على تطوير استراتيجيات جديدة لوقف الوباء: من الجرعة
الثالثة من اللقاح إلى الأدوية المضادة لـلوباء ، إلى التفكير في
اقتراح محتمل لفرض حالة الطوارئ ، بالنظر إلى عودة ظهور الفيروس
وحقيقة أننا سنكون في منتصف الشتاء". (أنسامد).