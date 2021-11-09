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ايطاليا-كوفيد: المنحنيات ترتفع نحو 100،000 حالة إيجابية.
    (أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - في إيطاليا كما هو الحال في معظم أنحاء أوروبا ، عادت جميع منحنيات وباء كوفيد -19 للارتفاع: زادت الحالات الإيجابية ، وكذلك الوفيات والاستشفاء في وحدات العناية المركزة والأجنحة العادية ، في حين يقترب العدد الإجمالي للحالات الإيجابية من 100 ألف..

    قالت وزيرة الشؤون الإقليمية ، مارياستيلا جيلميني إنه وضع معقد يجبرنا على تطوير استراتيجيات جديدة لوقف الوباء: من الجرعة الثالثة من اللقاح إلى الأدوية المضادة لـلوباء ، إلى التفكير في اقتراح محتمل لفرض حالة الطوارئ ، بالنظر إلى عودة ظهور الفيروس وحقيقة أننا سنكون في منتصف الشتاء". (أنسامد).

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