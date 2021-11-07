ليبيا : فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية غدا

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اعتبارا من غد الاثنين.



وقال السايح في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.



وأضاف أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون الطعن في إجراءات تنفيذها. (أنسامد).



