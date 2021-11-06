وزير الصحة:الحكومة الإيطالية تحافظ على الإجراءات الإحترازية

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا يوم أمس الجمعة إن الحكومة الإيطالية تحافظ على الإجراءات الإحترازية بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من بدء الموجة الرابعة من عدوى COVID-19 ، وأن أوروبا كانت مركزها وأن القارة تخاطر بتسجيل نصف آخر. مليون حالة وفاة في الفترة حتى فبراير وأضاق إسبيرانزا في مؤتمر صحفي في مكتب رئيس الوزراء حول المراحل التالية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ، "في ظل الوضع الأوروبي ، يمكن اعتبار أرقام (كوفيد) الإيطالية من بين الأفضل".ولكن من الواضح أن إنذار منظمة الصحة العالمية يجب أن يؤخذ في الاعتبار بأقصى قدر من الاهتمام ويلزمنا بمواصلة حملة التطعيم".



وشدد الوزير على أن أقنعة الوجه تظل إلزامية في الأماكن المغلقة في إيطاليا وأيضا في الهواء الطلق في المناطق التي يوجد بها خطر تشكل حشود.



وأشار سبيرانزا إن الحكومة ستبدأ الأسبوع المقبل في تقديم جرعات لقاح COVID-19 الثالثة لقطاع أوسع من السكان الإيطاليين.



في الوقت الحالي فقط كبار السن والضعفاء سريريا والعاملون الصحيون يتلقون التطعيمات الثالثة في إيطاليا.



وإستطرد إن الأولوية ستعطى للأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة من جونسون آند جونسون لأول مرة. (أنسامد).



