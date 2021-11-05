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قلق إيطالي إزاء تدهور الوضع في إثيوبيا
    (أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - أعربت وزارة الخارجية الايطالية عن بالغ قلقها إزاء تدهور الأوضاع في إثيوبيا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه يمثل خطرا جسيما على استقرار البلاد والمنطقة بأسرها.

    ودعت وزارة الخارجية الايطالية جميع الأطراف المعنية لوقف الأعمال العدائية على الفور وإطلاق مفاوضات حقيقية وذات مصداقية لحماية الشعب الإثيوبي ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية. (أنسامد).

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