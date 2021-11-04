ماتاريلا يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - يضع رئيس الجمهورية الايطالية سيرجيو ماتاريلا إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة يوم الوحدة الوطنية ويوم القوات المسلحة.



كما سيشارك رئيس الوزراء ماريو دراجي في الحفل. (أنسامد).



