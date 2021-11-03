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ايطاليا-كارتابيلوتا: الفيروس ينتشر مرة اخري
    (أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - اعلنت وكيلة وزارة الصحة الايطالية اندريا كوستا انه لن يتم التفكير في تخفيف الاجراءات الاحترازية و الممر الاخضر الا بعد تلقيح 90 بالمائة من السكان مشيرة الي ان اطالة حالة الطوارئ مرتبط بعدد من تم تطعيمهم.

    قالت انه عندها يمكن اخذ وجهات نظر المواطنين الخاصة بالممر الاخضر و تخفيض القيود الصحية في الاعتبار .

    .واضافت ان الوزارة ستجري التقييمات اللازمة في الوقت المناسب وانه الان يجب العمل علي مواصلة الجهود لاقناع المواطنين بالتلقيح لنري مع نهاية العام ما سيكون عليه الوضع و النسبة المئوية للاشخاص الذين تم تطعيمهم وما اذا حققنا الهدف المنشود بالوصول الي 90 بالمائة وهي نسبة تسمح لنا بادارة افضل للوباء . (أنسامد).

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