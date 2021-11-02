بورصة ميلانو في أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا... فوق 130

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - سجلت بورصة ميلانو جلسة ايجابية
تلامس أعلى المستويات في السنوات الـ 13 الماضية: أغلق مؤشرفوتسي
مرتفعاً بنسبة 1.23٪ عند 27206 نقاط.
كسجلت جميع أسواق الأسهم في اوروبا مؤشرات إيجابية: كانت مدريد
أفضل سوق للأوراق المالية اليوم مع ارتفاع نهائي بنسبة 1.3٪ ،
تليها باريس (+ 0.9٪) ، وفرانكفورت ولندن (+ 0.7٪).
بينما سجلت بورصة أمستردام هدوئا حذراحيث أغلقت بنمو هامشي بنسبة
0.1٪.
اختتم مؤشر يورو ستوكس 600 ، الذي يجمع الأسهم الأوروبية الرئيسية
ارتفاعا كبيرا ، ليلامس 479 نقطة ، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق
، مما يؤكد اللحظة الحالية لقوة أسواق الأسهم.
كما حققت نيويورك أداءً جيدًا ، حيث سجلت وول ستريت رقماً قياسياً
في بداية التعاملات مع مؤشر داو جونز الذي وصل إلى 36000 نقطة. أدى
التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي والتقارير الفصلية إلى دفع الأسواق
الأمريكية. (أنسامد).