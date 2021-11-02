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بورصة ميلانو في أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا... فوق 130
    (أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - سجلت بورصة ميلانو جلسة ايجابية تلامس أعلى المستويات في السنوات الـ 13 الماضية: أغلق مؤشرفوتسي مرتفعاً بنسبة 1.23٪ عند 27206 نقاط.

    كسجلت جميع أسواق الأسهم في اوروبا مؤشرات إيجابية: كانت مدريد أفضل سوق للأوراق المالية اليوم مع ارتفاع نهائي بنسبة 1.3٪ ، تليها باريس (+ 0.9٪) ، وفرانكفورت ولندن (+ 0.7٪).

    بينما سجلت بورصة أمستردام هدوئا حذراحيث أغلقت بنمو هامشي بنسبة 0.1٪.

    اختتم مؤشر يورو ستوكس 600 ، الذي يجمع الأسهم الأوروبية الرئيسية ارتفاعا كبيرا ، ليلامس 479 نقطة ، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق ، مما يؤكد اللحظة الحالية لقوة أسواق الأسهم.

    كما حققت نيويورك أداءً جيدًا ، حيث سجلت وول ستريت رقماً قياسياً في بداية التعاملات مع مؤشر داو جونز الذي وصل إلى 36000 نقطة. أدى التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي والتقارير الفصلية إلى دفع الأسواق الأمريكية. (أنسامد).

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