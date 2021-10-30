مجموعة العشرين: بايدن ودراجي يبحثان الأوبئة وتحديات المناخ

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - ركزت المحادثات في روما يوم الجمعة بين رئيس الوزراء ماريو دراجي والرئيس الأمريكي جو بايدن "على التعاون الممتاز بين الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين والولايات المتحدة في إدارة أهم التحديات العالمية: مكافحة الوباء ، ومكافحة تغير المناخ ، وإعادة إطلاق الاقتصاد وتعزيز النظام متعدد الاطراف على اساس القواعد".



وقال مكتب رئيس الوزراء قصر بالازو تشيغي إن الزعيمين "ناقشا أيضا العلاقات الثنائية ، مع إشارة خاصة إلى الفرص التي تتيحها خطط التعافي الاقتصادي لكل منهما".



وأشار "أعاد الزعيمان التأكيد على متانة الرابطة عبر الأطلسي ، وفائدة تطوير الدفاع الأوروبي للأمن عبر المحيط الأطلسي ، في علاقة تكاملية".



كما ناقش دراجي وبايدن "الأزمات الدولية الرئيسية ، ولا سيما أفغانستان ، في أعقاب نتائج الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة العشرين في 12 أكتوبر ، وحالة عدم الاستقرار في البحر المتوسط ;;وفي ليبيا".



قال بايدن لدراجي: "تقوم بعمل غير عادي هنا! نحن بحاجة لإظهار أن الديمقراطيات يمكن أن تعمل ويمكننا إنتاج نموذج اقتصادي جديد. أنت تفعل ذلك". (أنسامد).



