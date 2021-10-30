مجموعة العشرين: بايدن ودراجي يبحثان الأوبئة وتحديات المناخ

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - ركزت المحادثات في روما يوم
الجمعة بين رئيس الوزراء ماريو دراجي والرئيس الأمريكي جو بايدن
"على التعاون الممتاز بين الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين
والولايات المتحدة في إدارة أهم التحديات العالمية: مكافحة الوباء
، ومكافحة تغير المناخ ، وإعادة إطلاق الاقتصاد وتعزيز النظام
متعدد الاطراف على اساس القواعد".
وقال مكتب رئيس الوزراء قصر بالازو تشيغي إن الزعيمين "ناقشا أيضا
العلاقات الثنائية ، مع إشارة خاصة إلى الفرص التي تتيحها خطط
التعافي الاقتصادي لكل منهما".
وأشار "أعاد الزعيمان التأكيد على متانة الرابطة عبر الأطلسي ،
وفائدة تطوير الدفاع الأوروبي للأمن عبر المحيط الأطلسي ، في علاقة
تكاملية".
كما ناقش دراجي وبايدن "الأزمات الدولية الرئيسية ، ولا سيما
أفغانستان ، في أعقاب نتائج الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة
العشرين في 12 أكتوبر ، وحالة عدم الاستقرار في البحر المتوسط
;;وفي ليبيا".
قال بايدن لدراجي: "تقوم بعمل غير عادي هنا! نحن بحاجة لإظهار أن
الديمقراطيات يمكن أن تعمل ويمكننا إنتاج نموذج اقتصادي جديد. أنت
تفعل ذلك". (أنسامد).