البابا فرنسيس يدعو لتقديم استجابات فعالة للأزمة البيئية

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - دعا البابا فرنسيس القادة السياسيين المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، إلى تقديم استجابات فعالة للأزمة البيئية التي نعيش فيها.



وقال في رسالة أذاعتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في غلاسكو : صنّاع القرار السياسي الذين سيشاركون في مؤتمر الأطراف "كوب26" في غلاسكو مدعوون بشكل عاجل إلى تقديم استجابات فعالة للأزمة البيئية التي نعيش فيها، وأمل ملموس للأجيال القادمة.



وأضاف البابا فرنسيس : كل واحد منا - أيا كان وأينما كان - يمكنه أن يلعب دورا في تغيير استجابتنا الجماعية للتهديد غير المسبوق لتغير المناخ و تدهور بيتنا المشترك. (أنسامد).



