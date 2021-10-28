إيطاليا: ارتفاع الإصابات بكورونا بـ 43.2%

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - في الأسبوع بين 20 إلى 26 أكتوبر، ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، من 17870 إلى 25585 حالة، أي ما يعادل زيادة بـ 43.2%، رغم أن هذه الزيادة يمكن تبريرها جزئيا بزيادة معدل المسحات التي تم إجراءها من أجل شهادات التصريح الأخضر.



كما شهدت الحالات التي تم استقبالها في المستشفيات زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب بيانات مؤسسة جيمبي.



وفي الأسبوع الماضي، انخفض معدل اللقاحات المضادة لكورونا، التي تم تقديمها إلى المواطنين، إلى حوالي 152 ألف جرعة، في اليوم، رغم تمديد الجواز الأخضر في أماكن العمل.



وفيما يتعلق بالجرعات الأولى، فقد شهدت تراجعا بنسبة 53%، في حين لا تزال 11 مليون جرعة حبيسة أماكن التبريد، في انتظار تقديمها للمواطنين. (أنسامد).



