ايطاليا-معاشات:مجلس الوزراء يناقش غدا مشروع القانون الجديد

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - يناقش مجلس الوزراء الايطالي غدا مشروع قانون حول المعاشات و يجري العمل علي قدم و ساق للانتهاء من نص المشروع خلال الساعات القليلة القادمة لطرحه علي اجتماع الغد الذي سيطرحه للمناقشة .



في نفس السياق غادر رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي اجتماعه مع ممثلي النقابات الذين تم استدعاؤهم لمقر مجلس الوزراء قبل 48 ساعة من تقديم مشروع القانون بحجة ارتباط اخر تاركا استكمال المناقشات للوزراء المسئولين تاركا ممثلي النقابات الذين يطالبون بالاصلاح العام للمعاشات في حالة من الاحباط.



و قد صرح ممثلو النقابات عند خروجهم من مقر مجلس الوزراء بعد اجتماعات علي مدي ثلاث ساعات بان اللقاء مع الحكومة لم يكن مثمرا وانهم يبحثون امكانية التعبئة و ان الموارد غير كافية بشكل كبير.



(أنسامد).



