فايا مدير معهد الامراض المعدية:يجب زيادة اعداد المحصنين

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - دعا فرانشيسكو فايا مدير معهد الامراض المعدية لازارو سبالانزاني في روما الي ضرورة تطعيم اكبر عدد من السكان ضد فيروس كورونا و ذلك من خلال جعل التطعيم اجباريا لفئات اضافية من المجتمع.



و اشار الي ان المعهد سينشر هذا الاسبوع معلومات حول التجارب الحالية حول العلاج بالاجسام المضادة احادية الخلية للوقاية من الفيروس للمرضي الذين يعانون من ضعف المناعة مضافة الي الجرعة التنشيطية الثالثة من التطعيم .



و قال انه مازال الكثير من الايطاليين غير مطعمين و هذا الوضع ينذر باستمرار انتشار الفيروس مشيرا الي ان الهدف الاساسي يظل تطعيم اكبر عدد ممكن من السكان للوصول الي مناعة القطيع .و قال ان المشكلة تتفاقم عند الحديث عن متحور دلتا والذي يعتبر في الحقيقة فيروس جديد . (أنسامد).



