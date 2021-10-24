البابا فرنسيس :يجب وضع حد لعودة المهاجرين إلى بلدان غير آمنة

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - أكد البابا فرنسيس ضرورة وضع حد لعودة المهاجرين إلى بلدان غير آمنة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.



وقال خلال صلاة التبشير الملائكي : أعبر عن قربي من آلاف المهاجرين واللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية في ليبيا: لن أنساكم أبدًا؛ أسمع صراخكم وأصلّي من أجلكم.



وأضاف : يتعرض العديد من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال لعنف لاإنساني. أطلب مرة أخرى من المجتمع الدولي أن يفي بوعوده بالبحث عن حلول مشتركة وملموسة ودائمة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا وفي جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط.



وتابع : من الضروري وضع حد لعودة المهاجرين إلى بلدان غير آمنة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر بواسطة أجهزة إنقاذ والإنزال المنظم وضمان ظروف معيشية كريمة لهم وبدائل للاحتجاز ومسارات هجرة نظامية والحصول على إجراءات اللجوء.



(أنسامد).



