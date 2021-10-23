رئيس الوزراء دراجي يستقبل الرئيس الأمريكي بايدن في 29 أكتوبر

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - ذكرت مصادر اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء ماريو دراجي سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكتب رئيس الوزراء في قصر شيغي في روما يوم 29 أكتوبر.



سيكون بايدن في روما لحضور قمة مجموعة العشرين يومي 30 و 31 أكتوبر.



وفي اليوم السابق للقمة، سيجري محادثات مع دراجي وسيجتمع أيضا مع البابا فرانسيس. (أنسامد).



