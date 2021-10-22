دي مايو : نسعى لحجم صادرات يتجاوز 500 مليار يورو

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - صرح وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، اليوم / الجمعة / أن إيطاليا تسعى لتحقيق رقم قياسي جديد في حجم الصادرات، لتتجاوز 500 مليار يورو سنويا، مبينا أن الصادرات الايطالية حققت رقما قياسيا.



وكتب دي مايو في صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي : رقم قياسي يليه رقم قياسي للمنتجات الايطالية. الآن هدفنا التالي هو تجاوز 500 مليار من الصادرات.



وتابع : وصلنا بالفعل في الفترة بين سبتمبر 2020 وأغسطس 2021 إلى 494 مليارا، متجاوزين بيانات عام 2019، عام الطفرة في الصادرات، مضيفا أن العام الحالي هو عام إعادة إطلاق الانتاج.



وأشار لويجي دي مايو : في السباق نحو إعادة التشغيل الكاملة، تشكل علامة (صنع في إيطاليا) فرقًا. (أنسامد).



