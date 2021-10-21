منظمة التعاون: إيطاليا تنفق كثيرا على المعاشات والديون

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - قال ممثلو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن إيطاليا تنفق الكثير من الأموال العامة على المعاشات التقاعدية وخدمة ديونها الضخمة، وهي بحاجة إلى إصلاحات لخفض الضرائب على العمل.



وأوضح ممثلو المنظمة الدولية، أمام لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الإيطالي، عبر الفيديو، أمس الأربعاء: "إيطاليا تنفق أكثر بكثير من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى على المعاشات وخدة الديون"، مضيفون:" هذا يضر الشباب وآفاق النمو في المستقبل".



وتابع الخبراء: "إيطاليا لديها خامس أعلى معدل لضريبة العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا لا يشجع العمل، وأن الإصلاح بات مهم (لتنفيذه).



وتخطط حكومة ماريو دراجي، إجراء إصلاح شامل للنظام الضريبي في إيطاليا، ومن المتوقع أن تخصص حوالي 8 مليارات يورو في ميزانيتها لعام 2022، لتقليل معدل الضرائب.



ورغم ذلك، فقد أشاد الخبراء بالطريقة التي أدارت بها الحكومة الإيطالية أزمة كوفيد-19، موضحين: "كان ذلك مهما للغاية للتعافي، ليس فقط من حيث الدعم المقدم للعائلات والشركات، ولكن أيضا من خلال حملة التطعيم"، مؤكدين على ضرورة أن تستمر إيطاليا في تقديم الدعم المالي المستهدف. (أنسامد).



