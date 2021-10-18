ايطاليا..اصدار 100 مليون تصريح اخضر

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - اعلنت ايطاليا عن اصدار اكثر من 100 مليون تصريح اخضر من بينها 2.5 مليون تصريح صادرة بين الخميس و السبت الماضيين مع اقتراب فرض استخدامه.



كما ستخضع ماكينة المسحات للاختبار الشديد هذا الاسبوع نظرا للاقبال الكبير عليها و لقصر مدة الصلاحية التي لا تتعدي 48 ساعة.وتقول نقابة العمال انه حوالي 2 مليون عامل معرضون للبقاء في منازلهم نظرا لعدم قدرتهم علي عمل المسحة .و نتج عن ذلك ايضا زيادة كبيرة في عدد المطالبين بتناول اللقاح وقد ارتفع عدد الواقفين امام الصيدليات للحصول علي التطعيم مما استدعي في بعض الحالات تدخل قوات الشرطة للتنظيم . تشير الاحصاءات الي السيطرة بقدر كبير علي جائحة كورونا حيث وصل عدد الحالات الموجبة امس الي 2437حالة بالاضافة الي 24 وفاة وقد استقر نسبة الحالات الي 0.6 بالمائة كما يجنح رقم الحالات الحرجة الي الانخفاض ووصل الي 349 حالة -3 عن البارحة . (أنسامد).

