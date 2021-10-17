Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
البابا فرنسيس يندد بالهجمات في النرويج وأفغانستان وإنجلترا
    (أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم / الأحد / بالهجمات الأخيرة التي وقعت في النرويج وأفغانستان وإنجلترا.

    وخلال صلاة التبشير الملائكي، قال البابا فرانسيس : نُفذت خلال الأسبوع الماضي عدة هجمات، على سبيل المثال في النروج وأفغانستان وإنجلترا، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

    وأضاف : أعبر عن قربي من عائلات الضحايا. أسألكم من فضلكم أن تتركوا درب العنف الذي هو خاسر على الدوام، وهو هزيمة للجميع.

    لنتذكر على الدوام أن العنف يولِّد العنف. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا-ليجوريا-سافونا: فيضانات.. إغلاق المدارس والسكك الحديدية والطرق

    ألبوم الصور