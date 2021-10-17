البابا فرنسيس يندد بالهجمات في النرويج وأفغانستان وإنجلترا

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم / الأحد / بالهجمات الأخيرة التي وقعت في النرويج وأفغانستان وإنجلترا.



وخلال صلاة التبشير الملائكي، قال البابا فرانسيس : نُفذت خلال الأسبوع الماضي عدة هجمات، على سبيل المثال في النروج وأفغانستان وإنجلترا، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.



وأضاف : أعبر عن قربي من عائلات الضحايا. أسألكم من فضلكم أن تتركوا درب العنف الذي هو خاسر على الدوام، وهو هزيمة للجميع.



لنتذكر على الدوام أن العنف يولِّد العنف. (أنسامد).



