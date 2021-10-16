إيطاليا : احتجاجات وإضرابات مع دخول الممر الأخضر حيز التنفيذ

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - إجتاحت إيطاليا احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق يوم الجمعة مع دخول شهادة التطغيم الصحية "الممر الأخضر Green Pass حيز التنفيذ في جميع أماكن العمل الإيطالية، حيث حدث اضطراب في ثلاثة من الموانئ الستة الرئيسية في إيطاليا.



يظهر الممر الأخضر أن الشخص قد تم تطعيمه ضد COVID-19 ، أو تعافى منه أو أثبتت نتائج اختباره سلبية في الأيام القليلة الماضية.



اعتبارا من يوم الجمعة ، أصبحت البطاقة ، التي كانت مطلوبة للمطاعم ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية ، إلزامية لجميع أماكن العمل في كل من القطاعين العام والخاص.



في تريست ، احتج حوالي 2000 عامل رصيف على الممر في ميناء من المتوقع أن توقفه المظاهرات.



لكن حاكم فريولي ماسيميليانو فيدريجا قال إن الميناء "يعمل بانتظام".



في جنوة ، أوقف عمال الرصيف العمليات عند نقطة تحميل رئيسية لكن الشاحنات اتجهت إلى نقاط أخرى وتم تخفيف الذيل الطويل.



أما في أنكونا ، تم حظر الوصول إلى الميناء بسبب اعتصام العمال. لكن عمال الموانئ كانوا يعملون بشكل طبيعي في البندقية ونابولي وباليرمو.



في غضون ذلك ، حاول العشرات من المتظاهرين المناهضين للمرور عرقلة حركة المرور في روما ، بدرجات متفاوتة من النجاح. أوقفت الشرطة العديد منهم.



ضربت الإضرابات العديد من الشركات الكبرى بما في ذلك Electrolux و San Benedetto و Zoppas.



الممر الأخضر هو التفويض الأكثر صرامة للقاح الذي يتم إصداره من قبل أي بلد. وتحولت الاحتجاجات ضده إلى شكل سىء في روما يوم السبت الماضي ، حيث قامت عصابات بقيادة الفاشية الجديدة بنهب مقر أكبر نقابة عمالية في إيطاليا وأكثرها يسارية. (أنسامد).



