محادثة هاتفية بين البابا فرانسيس وأبو مازن

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - أجرى البابا فرانسيس والرئيس الفلسطيني أبو مازن محادثة هاتفية اليوم ندد أبو مازن خلالها ب "الأعمال العدائية للمستوطنين الإسرائيليين والاحتلال الإسرائيلي للقدس ".



ذكرت وكالة الأنباء القلسطينية "وفا " أن بابا الفاتيكان قال " كلنا نريد حل دولتين مع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ".



وتابع البابا فرانسيس "هو الطريق الصحيح لأنه الطريق إلى السلام ".



وأضافت " وفا " أن الشكاوى التي نقلها أبو مازن إلى البابا فرانسيس كانت لا سيما "مداهمات المتطرفين للمسجد الأقصى وعدم احترام المكانة التاريخية للحرم الشريف"، وأيضا "هدم منازل وطرد فلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان" في القدس.



وشدد أبو مازن على "أهمية إطلاق عملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية". (أنسامد).



