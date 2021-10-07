سالفيني يطالب بتعهد مكتوب بعدم زيادة الضرائب

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - طالب زعيم الرابطة الإيطالية، ماتيو سالفيني، اليوم الخميس، بتعهد مكتوب، بعدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب، بعد أزمة كبيرة داخل حكومة ماريو دراغي، بشأن مشروع قانون يسمح بإجراء إصلاح شامل للنظام الضريبي الإيطالي.



وقال سالفيني لراديو "102.5": "إذا أخبرني دراغي أنه لن يكون هناك زيادة في الضرائب، فلنجعله مكتوب"، مضيفا: "أنا أثق فيه، ولكن لا أثق في الآخرين".



وتابع سالفيني: "ماذا يحدث إذا جاء شخص مثل (رئيس الوزراء التكنوقراطي السابق ماريو) مونتي؟ من الممكن زيادة الضرائب بمشروع قانون فارغ وقد يقول لي البعض بعد ذلك: لكنك كنت في الحكومة".



والثلاثاء الماضي، رفض وزراء الرابطة حضور اجتماع لمجلس الوزراء للموافقة على مشروع القانون التمكيني للإصلاح الضريبي، بما في ذلك إصلاح قيم تسجيل الأراضي التي تحدد الضرائب العقارية.



ويعترض حزب الرابطة على مشروع القانون التمكيني الذي يحدد المجالات الواسة التي سيتطرق إليها الإصلاح ولا يخوض في تفاصيل، رغم أن القانون ينص على أنه لن تزيد الضرائب حتى عام 2026.



وفي هذا الشأن أوضح سالفيني: "أنا أثق في دراغي اليوم، ولكن من سيكون رئيس الوزراء بعد عام؟"، مشددا على أن 80% من الإيطاليين يمتلكون منازل.



وطالب سالفيني بإزالة الفقرة الخاصة بقيمة السجل العقاري من مشروع القانون. (أنسامد).



